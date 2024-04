Maran presenta Brescia-Pisa: «Li affrontiamo nel loro momento migliore»

In vista della prossima sfida tra Brescia e Parma, il tecnico Maran è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match.

«Play-off? Io non ho mai parlato di un obiettivo o dell’altro, ma solo di fare corsa su noi stessi ed è quello che ti fa guardare avanti senza porti limiti. Non voglio mettere le avanti, non ne ho bisogno per veder riconosciuto il lavoro svolto, voglio solo dare il giusto peso alle cose e stare sul pezzo. Voglio arrivare a quello che mi è stato chiesto il prima possibile. Siamo sempre più vicini, vogliamo ottenere sempre il massimo. Non so dove ci porterà il nostro modo di fare, ma siccome i ragazzi ci stanno provando al meglio sono contento. Infortunio Borrelli? Ho un gruppo di ragazzi che si ritagliano sempre spazio e fiducia con il loro atteggiamento. E’ chiaro che quando perdi dei giocatori perdi delle risorse soprattutto in certi ruoli dove non siamo tantissimi, ma non ci siamo mai fasciati la testa per una o più assenze. Certo ci dispiace molto per Borrelli e anche per Olzer, visto che ora dovrà stare fuori anche lui, siamo però consapevoli che chi c’è può fare molto anche in assenza di altri. A chi verrà allo stadio, che vorremmo vedere più gremito, faremo vedere ancora gli sforzi che stiamo facendo da mesi e ringraziamo chi viene sempre e ci sta dando una grossa mano».

«Che squadra è il Pisa? Incontriamo questa squadra nel loro momento migliore. Sono stati costruiti per salire in serie A con sforzi economici. Li rispettiamo molto, ma sappiamo quello che possiamo dare con il nostro atteggiamento. Non so se giocheranno a 3 o a 4 in difesa, ma abbiamo comunque degli accorgimenti che potranno essere funzionali ad affrontarli al meglio per sporcare il loro gioco. Ha visto qualcosa di diverso? Proposta e mentalità. Qualche settimana fa avevo detto che se non fossimo riusciti a gestire noi le partite, avremmo fatto fatica a portarle a casa. Nelle ultime gare c’è stata la volontà e la capacità di fare la partita. Oltre che a Cosenza, anche in casa con il Catanzaro non era facile prendere in mano la gara e loro poi sono andati a vincere a Parma. Dovremo riuscirci anche con altre squadre, a partire dal Pisa, una squadra che cerca di toglierti il pallino: sarà un altro bel test. Tramoni e Moreo? Matteo l’ho anche allenato a Pisa. Sono giocatori con determinate caratteristiche e lo stanno dimostrando».