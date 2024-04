Modena, Rivetti: «La panchina di Bianco è solidissima»

Ai microfoni del Corriere dello Sport, il patron del Modena Rivetti si è espresso sulla situazione panchina del club, ribadendo la conferma di Bianco.

«Credevo che tutti volessero il bene del Modena, mi devo ricredere – ha detto l’industriale tessile -. Il momento non è facile, è vero, ma è un temporale e non un terremoto. Sono fiducioso e ottimista, porteremo a casa il risultato. Gli obiettivi dilungo periodo non cambiano, mentre i risultati sportivi ci portano a guardare la classifica in un modo diverso. Ci aspettano sette finali, i ragazzi dovranno dare tutto da qui in avanti e sono convinto sarà così: io sono fiducioso. I mugugni sono iniziati quando la squadra era in piena zona playoff e ci hanno portato dove siamo adesso, onestamente mi hanno sorpreso. Bianco? Abbiamo parlato con il mister, si è reso conto di aver sbagliato ed è dispiaciuto come lo siamo noi. Ciò che è successo in diretta tv non rappresenta lo stile della società e della mia famiglia, ma se mi chiedete qual è la sua posizione vi rispondo chiaramente: la sua panchina è solidissima. Vaira? Al primo anno è arrivata la promozione e al 2º una salvezza tranquilla, è stato contestato sin dalle prime battute e quindi mi domando il perché».