Pirlo presenta Palermo-Sampdoria: «Mi aspetto un ambiente caldo come sempre, ci sarà pressione»

Il tecnico della Sampdoria Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa rilasciando le seguenti parole:

«C’è voglia di confermare quello che stiamo facendo in questo momento. Dobbiamo dare continuità di risultati che ci hanno portato lì. Sappiamo che non possiamo sbagliare perché le squadre dietro corrono. Il Palermo ha cambiato allenatore, come sempre accade ci sarà entusiasmo. Piccini è ancora a parte. Non riesce ad uscire da questo problemino. Murru è recuperato. Dopo pochi minuti nel match contro la Ternana ha avuto un problema alla caviglia. Ha stretto i denti ma ora si è allenato con la squadra. Esposito tornerà in gruppo la prossima settimana».

«Mi aspetto un ambiente caldo come sempre a Palermo. Giochiamo in un grande stadio. Ci sarà pressione, perché i progetti all’inizio erano alti ma resta una squadra attrezzata per salire in Serie A. Hanno tante scelte e chi giocherà potrà giocare ad alto livello. Sappiamo che andiamo in uno stadio difficile ma siamo abituati a giocare sotto pressione».