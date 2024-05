Gazzetta dello Sport: “Playoff serie B. Le probabili formazioni di Palermo-Sampdoria”

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sulla gara di questa sera tra Palermo e Sampdoria stilando le probabili formazioni.

Il Palermo sembra pronto a sorprendere con una formazione tattica interessante questa sera. L’idea di schierare due rifinitori come Brunori e Insigne alle spalle dell’attaccante Soleri potrebbe davvero aggiungere un nuovo livello di dinamismo al loro gioco offensivo. Avere Brunori, che normalmente è più focalizzato sulla finalizzazione, in un ruolo più arretrato per creare gioco potrebbe sfruttare la sua capacità di leggere il gioco e di fare giocate decisive. Insigne, noto per la sua abilità tecnica e la sua visione di gioco, completerà sicuramente bene questo duo di supporto a Soleri.

Questo assetto potrebbe anche mettere sotto pressione la difesa della Sampdoria, obbligata a vincere, costringendoli a gestire più minacce contemporaneamente. Sarà interessante vedere come questa scelta tattica influenzerà il flusso della partita e se porterà il Palermo un passo più vicino alla semifinale.