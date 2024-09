In questi istanti si sta giocando Messina-Casertana, match della quinta giornata del Girone C di Serie C. I tifosi siciliani non potevano che ricordare la scomparsa di Salvatore “Totò” Schillaci, il quale ha vestito la maglia biancoscudata dal 1984 al 1991. Sugli spalti dello stadio San Filippo è infatti apparso uno striscione con le seguenti parole: “Ciao Totò, di Messina vanto e gloria”.

