Mazzoleni denuncia: «Arbitri senza stipendi da aprile, la FIGC deve intervenire»

Intervenuto negli studi di Sportitalia, l’ex arbitro Mario Mazzoleni, fratello del VAR Paolo Silvio, ha lanciato una clamorosa denuncia riguardo ai compensi non ancora corrisposti agli arbitri.

«Ad oggi gli arbitri non hanno ancora ricevuto gli stipendi della parte finale del campionato scorso. VAR, non VAR, eccetera. Vi dico per certo, mancano aprile, maggio e giugno sicuramente. Se vi sembra normale, indipendentemente dagli errori tecnici, che aspettino ancora i soldi della passata stagione… A me sembra un problema della Federazione, che condiziona anche il rendimento degli arbitri in campo», ha dichiarato Mazzoleni.