Pescara, Sebastiani: «Il campionato di Serie B ha costi fuori controllo. Vogliamo consolidarci»

Daniele Sebastiani, presidente del Pescara, è intervenuto a margine del podcast “Non è più domenica” per parlare della situazione della Serie B e del futuro del club abruzzese.

«Il campionato di Serie B ha costi fuori controllo e ricavi crollati del 30%. Lo scorso anno l’intera categoria ha perso circa 200 milioni di euro. Così non si può andare avanti» ha sottolineato Sebastiani, lanciando un allarme chiaro sui problemi economici della serie cadetta.

Il presidente ha poi espresso fiducia nel gruppo attuale: «Dobbiamo consolidarci in Serie B con una squadra giovane e di prospettiva. Ho fiducia in questo gruppo. Il calcio mi ha insegnato che spesso con i giovani vinci, mentre con i senatori retrocedi. Ora conta solo crescere».

Infine, un ricordo della storica squadra di Zeman: «Pescara di Zeman 2011-2012? Quella era la Serie B più bella della storia. Verratti, Insigne e Immobile hanno fatto grandi carriere, ma il rammarico è che Marco non abbia mai giocato in Serie A».