Lady Inzaghi, Palermo nel cuore: «Finalmente un po’ di tempo per me»

Con l’arrivo di settembre e la ripresa della routine familiare, Angela Robusti si è ritagliata qualche ora per sé alla scoperta delle bellezze di Palermo. La moglie del tecnico rosanero, molto attiva su Instagram, ha condiviso alcuni scatti in sella alla sua bicicletta davanti a due simboli della città: la Cattedrale e il Teatro Massimo.

«Con l’inizio di settembre tutte le agende delle mamme si assestano. Non vedevo l’ora di potermi prendere qualche ora per me per scoprire ancora meglio Palermo. Che dire?! Giudicate voi!», ha scritto nella didascalia delle foto, raccogliendo numerosi apprezzamenti dai follower.

Da quando è arrivata in città questa estate, Robusti non perde occasione per raccontare Palermo e la sua provincia, tra scorci architettonici, giornate di sole e momenti di quotidianità. Un racconto social che, accanto al calcio, contribuisce a promuovere il territorio e il suo patrimonio culturale.