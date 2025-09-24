Juve Stabia, Abate presenta la trasferta di Catanzaro: «Sarà una gara complicata, ma daremo filo da torcere»

A due giorni dalla sfida contro il Catanzaro sul campo del ‘Ceravolo’, Ignazio Abate, tecnico della Juve Stabia, ha presentato il match della 5ª giornata di Serie B in conferenza stampa.

«É un piacere ritrovare un amico come Aquilani, é un ragazzo per bene. Sarà una trasferta complicata, anche noi abbiamo le nostre armi e daremo filo da torcere. Il risultato finale dà consapevolezza ma il gruppo ha lavorato come nelle precedenti settimane, arriviamo da una buona prestazione che ci ha dato delle indicazioni sulle cose che dobbiamo migliorare. Venerdì ci vorrà grande equilibrio come fatto a La Spezia, mi è piaciuto come negli ultimi 30 minuti abbiamo difeso per poi sfruttare le nostre occasioni. Sappiamo benissimo che avversario affrontiamo ma dovremo essere bravi sia in fase difensiva che nel possesso palla, la squadra deve migliorare nella lettura dei momenti durante la gara. Ho vari dubbi di formazione visto il livello qualitativo alto della rosa. I 5 cambi possono essere un valore aggiunto, la trasferta di Catanzaro può essere a livello ambientale come lo saranno le altre, sarà una gara diversa rispetto a La Spezia nella strategia difensiva».

Abate ha poi parlato del suo percorso come allenatore e della gestione dei giovani: «Ho voluto fortemente partire dai giovani per poi arrivare nel campionato Primavera dove incontri tanti allenatori bravi, credo che partire dal basso mi sia servito per arrivare in questa piazza che vive di calcio, dove si percepisce nel quotidiano quanto la gente sia legata alla squadra. A La Spezia la scelta di non schierare Under è puramente strategica, schiero chi vedo meglio durante la settimana. Sicuramente ci sarà spazio in futuro per i ragazzi, l’inserimento del giovane va capito perché la difficoltà tra il campionato Primavera e la Serie B è tanta. Io vedo sempre il bicchiere mezzo pieno, vedo sempre quello che ho e sono contento; quando dico che i cambi sono stati decisivi è perché lo penso veramente, i ragazzi sono entrati con la voglia di farmi capire che vogliono starci in questa rosa. Bisogna arrivare con lo spirito giusto, l’attitudine verso il compagno, la fame e l’umiltà giusta per raggiungere il nostro obiettivo».