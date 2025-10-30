Mantova, Rinaudo pronto a firmare fino al 2027: Possanzini in bilico, spunta anche Corini

È ormai questione di ore per l’ufficialità: come anticipato da Alfredo Pedullà, il Mantova è pronto ad accogliere Leandro Rinaudo come nuovo direttore sportivo. L’accordo, in dirittura d’arrivo, prevede un contratto fino al 30 giugno 2027 e segna una vera e propria svolta nella stagione dei lombardi, reduci da un avvio difficile e da una nuova sconfitta, quella di ieri sera contro il Catanzaro.

L’ex difensore — con un passato da calciatore e dirigente del Palermo — sarà chiamato a rilanciare una squadra in crisi di risultati e di fiducia, con l’obiettivo di risalire una classifica che si è fatta complicata.

Come riporta Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, la società virgiliana ha deciso di puntare su Rinaudo per impostare un progetto di medio-lungo periodo, fondato su competenza tecnica e sostenibilità.

Resta invece ancora incerta la posizione dell’allenatore Davide Possanzini, sempre più in bilico dopo le ultime prestazioni. Al momento non ci sono conferme sull’eventuale contatto con Eugenio Corini, ma le valutazioni sono in corso.

La giornata di oggi potrebbe dunque segnare l’inizio della nuova era del Mantova targata Leandro Rinaudo.