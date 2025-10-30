Palermo, debutta contro il Pescara la maglia del 125° anniversario

Il Palermo festeggerà i 125 anni dalla fondazione con una maglia speciale. In occasione della gara di Serie B contro il Pescara, in programma sabato sera al “Renzo Barbera”, i rosanero indosseranno per la prima volta il Fourth Kit “125 Years”, la divisa celebrativa firmata PUMA.

Come annunciato dal club sul proprio profilo ufficiale, la nuova maglia è un omaggio alla tradizione e alle storiche seconde divise bianche utilizzate nel corso della lunga storia rosanero. L’elemento più distintivo sarà l’assenza dei nomi sul retro: i giocatori avranno solo il numero in carattere Liberty, lo stesso stile tipografico adottato dal Palermo alla fine degli anni Quaranta.