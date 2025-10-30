Palermo e PUMA celebrano i 125 anni del club: svelata la “Fourth Kit Anniversary Edition”

Un inno alla storia, all’appartenenza e alla bellezza di Palermo. PUMA e Palermo FC hanno presentato ufficialmente oggi il nuovo Fourth Kit “125° Anniversary Edition”, una maglia speciale che celebra i 125 anni di fondazione del club rosanero con un design ispirato alla tradizione, alla cultura Liberty e ai simboli che da oltre un secolo rappresentano l’identità della città.

Come si legge nel comunicato diffuso da PUMA e Palermo FC, la maglia della stagione 2025/26 rende omaggio alle icone storiche del club, reinterpretando le classiche seconde maglie bianche che negli anni hanno accompagnato la prima casacca rosa. I dettagli in oro e nero impreziosiscono colletto e rifiniture, mentre l’iconico crest dell’anniversario, modellato sulla forma degli antichi scudi societari, conferisce al kit un tono solenne e celebrativo.

Realizzato in 100% poliestere riciclato, il nuovo kit abbina sostenibilità e performance grazie alla tecnologia dryCELL di PUMA, che garantisce traspirabilità e termoregolazione ottimali. Inoltre, la maglia utilizza la recycling technology RE:FIBRE, composta per almeno il 95% da rifiuti tessili riciclati: un simbolo concreto dell’impegno del club verso l’innovazione e il rispetto ambientale.

Il colletto con la dedica ai 125 anni e il font numerico in stile Liberty, ispirato ai numeri utilizzati dal Palermo negli anni ’40, rendono questa edizione un vero e proprio pezzo da collezione.

A rendere ancora più suggestiva la presentazione, lo shooting ufficiale ambientato nel Villino Florio, capolavoro dell’architettura Art Nouveau progettato da Ernesto Basile tra il 1899 e il 1902, proprio negli anni in cui nasceva il club. Un luogo simbolico, sopravvissuto a un incendio e oggi restaurato, che rappresenta perfettamente la rinascita e la resilienza di Palermo e della sua squadra.

Protagonisti delle immagini ufficiali, Amauri, Mario Santana e Cesare Bovo, tre volti che hanno segnato pagine indelebili della storia rosanero, affiancati dal giovane Pietro Avena della Primavera e da Martina Scarpinato del Palermo Women: un ideale passaggio di testimone tra passato, presente e futuro.

Il club ha inoltre annunciato una serie di iniziative cittadine dedicate ai tifosi, per celebrare insieme il prestigioso traguardo dei 125 anni e riaffermare il legame viscerale tra la squadra e Palermo.

Il nuovo Fourth Kit “125° Anniversary Edition” è già disponibile sul sito ufficiale store.palermofc.com e presso rivenditori selezionati.