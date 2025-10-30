Caligara: «Fisicamente sto bene, a Palermo vogliamo fare punti»

Dopo il pareggio casalingo con l’Avellino, il Pescara guarda già alla difficile trasferta di Palermo. Come riporta Il Centro, tra i protagonisti più determinati in casa biancazzurra c’è Riccardo Caligara, che si candida per un posto da titolare al “Barbera”.

«Purtroppo sono altri due punti lasciati per strada — ha dichiarato Caligara a Il Centro — ma l’importante è non aver perso e dare continuità ai risultati. Ora ci aspetta una partita molto complicata contro una squadra forte come il Palermo».

Centrocampista classe 1998, Caligara ha un passato importante: cresciuto nel settore giovanile della Juventus, ha debuttato in Champions League a 17 anni contro il Barcellona, subentrando a Higuain al Camp Nou. Poi le esperienze con Olbia, Cagliari, Ascoli, Sassuolo e Salernitana prima di approdare al Pescara, dove punta a ritrovare stabilità e minuti.

«Fisicamente sto bene e penso che in campo si sia visto — ha aggiunto Caligara su Il Centro —. Adesso dobbiamo andare a Palermo con la voglia di strappare punti. Troveremo una squadra arrabbiata, reduce da due sconfitte consecutive, e un pubblico caldissimo pronto a spingerla».

Nel pezzo pubblicato da Il Centro trova spazio anche la voce del giovane Leonardo Graziani, centrocampista offensivo classe 2004 arrivato in estate dalla Roma. «Devo solo ringraziare il mister per la fiducia che mi sta dando e farò di tutto per ripagarla», ha raccontato l’ex capitano della Primavera giallorossa.

Graziani, che ha debuttato nelle ultime giornate, sogna di ritagliarsi spazio con la maglia del Delfino: «Quando sono arrivato a Pescara mi sono emozionato perché è una grande piazza. Siamo arrabbiati per il pareggio con l’Avellino, meritavamo di più, ma siamo sulla strada giusta. Dobbiamo migliorare nella gestione dei momenti e non abbassarci troppo».

Come sottolinea Il Centro, Vivarini continua a osservare con attenzione entrambi: Caligara è pronto per una maglia dal primo minuto a Palermo, mentre Graziani resta una delle scommesse più interessanti del progetto biancazzurro.