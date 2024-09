Alle 21 di stasera, mercoledì 18 settembre, l’Inter affronterà il Manchester City in occasione della prima giornata di Champions League. I nerazzurri scenderanno in campo con il lutto al braccio per onorare la memoria di Totò Schillaci, morto stamattina. L’UEFA ha approvato la richiesta del club meneghino nel quale l’ex calciatore palermitano giocò dal 1992 al 1994.

