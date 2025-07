Lupo: «Inzaghi è un gran colpo per il Palermo. Ma occhio al Catanzaro»

«Il mercato? Fin qui ci sono state operazioni interessanti. I cosiddetti veterani garantiscono affidabilità e un rendimento ancora di valore». Parola di Fabio Lupo, ex direttore sportivo di Palermo, Torino, Sampdoria e SPAL, intervistato da Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.com.

Il dirigente sottolinea alcuni movimenti che stanno già accendendo il mercato estivo: «Penso a De Bruyne, che è stato un colpo importante per il Napoli, ma anche a Immobile per il Bologna e Dzeko per la Fiorentina».

«Il Palermo ha fatto bene a puntare su Inzaghi»

Tra i club di Serie B, Fabio Lupo ha apprezzato le prime mosse del Palermo: «È ripartito da Inzaghi, un allenatore vincente. Ma anche il Modena si sta muovendo bene». E aggiunge: «Sarà sempre un campionato interessante e avvincente».

Lupo cita anche il Catanzaro, sottolineando in particolare l’operazione Alesi come un segnale di ambizione: «Interessanti le operazioni di mercato del Catanzaro, si muovono con criterio».

«Bologna equilibrato, Parma e Inter? Vedremo…»

Alla domanda su chi si sia mosso meglio, Lupo risponde con cautela: «È ancora presto per tirare le somme. Ma il mercato del Bologna, finora, mi è sembrato equilibrato, con innesti mirati».

Infine, un commento su due scelte in panchina: «L’Inter ha puntato su Chivu, un profilo che conosce bene l’ambiente. Il Parma ha scelto Carlos Cuesta, una mossa sulla carta azzardata, ma il campo sarà come sempre il giudice sovrano».

«Salernitana e Cosenza? Nessun contatto»

In chiusura, Lupo ha smentito le voci di un suo possibile coinvolgimento con Salernitana e Cosenza: «Mi ha fatto piacere leggere dell’interesse, ma non ho avuto alcun contatto. Né con l’una né con l’altra».