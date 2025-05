Lucioni: «Ora testa ai playout, vogliamo conquistare la salvezza»

Il Frosinone conquista tre punti pesantissimi all’ultima giornata, battendo la capolista Sassuolo, ma il verdetto della classifica obbliga i ciociari a passare dai playout per tentare di mantenere la categoria. Al termine della sfida, Fabio Lucioni ha parlato in conferenza stampa, sottolineando spirito e determinazione.

«Quando si scende in campo si è sempre felici, soprattutto se si riesce a dare una mano alla squadra», ha esordito il difensore. «Oggi siamo stati attenti e concentrati perché dovevamo vincere. Il Sassuolo è una squadra forte, anche con qualche cambio. Abbiamo avuto diverse occasioni per chiuderla e dobbiamo ripartire da questa attenzione per affrontare i prossimi 180 minuti».

Lucioni ha riconosciuto il rammarico per la salvezza sfumata nonostante i 43 punti, gli stessi del Brescia:

«Magari due mesi fa non ci avremmo creduto se ci avessero detto che ci saremmo giocati la salvezza ai playout. Ma questo ci ha detto il campo e ce lo prendiamo. C’è rammarico per i punti lasciati, ma anche soddisfazione per la rimonta. Ora dobbiamo guardare avanti con positività».

Sulla gara e sul finale di stagione:

«Non abbiamo chiesto il risultato degli altri durante la partita, volevamo pensare solo ai nostri 90 minuti. A fine gara abbiamo preso coscienza della situazione: ora si riparte con due finali».

Infine, una riflessione sul modulo e sull’atteggiamento del gruppo:

«Il modulo conta relativamente. Conta la determinazione con cui scendi in campo. Abbiamo giocatori duttili e pronti al sacrificio. Ora pensiamo a mangiare bene, allenarci e prepararci per la prima finale».

Il Frosinone affronterà la Salernitana nel doppio confronto dei playout: andata lunedì 19 maggio, ritorno lunedì 26.