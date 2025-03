Longo alla vigilia di Sassuolo-Bari: «Servirà la partita perfetta»

Alla vigilia della sfida tra Sassuolo e Bari è intervenuto il tecnico dei pugliesi Moreno Longo. L’allenatore ha toccato diversi temi sul momento della squadra:

Adesso il Sassuolo, chi non ci sarà?

«La squadra ha lavorato bene in settimana. Stiamo cercando di aumentare la condizione di qualche giocatore, che non lo è al top per svariati motivi. Qualche infortunio ha rallentato il percorso. Dobbiamo valutare Favilli, Lella e Pucino se possono essere o meno della partita».

Che gara sarà contro il Sassuolo?

«Le partite vanno affrontate tutte a prescindere dal risultato delle altre. Dovremo fare la partita perfetta, contro una squadra che per organico diversi giocatori di Serie A che l’hanno già fatta e anche bene. Dovremo andare lì col coraggio e con quel pizzico di incoscienza che solo così ti permetterebbe di poter provare a fare risultato».

Cosa servirà per battere i neroverdi?

«Dovremo lavorare da squadra, sappiamo come e quanto loro possono determinare nei singoli. Dovremo avere coraggio, perché non c’è nulla di scontato e con la convinzione di poter fare una grande partita. Al di là di questi atteggiamenti, noi avremo l’intenzione di cercare di fare una partita che porti a un risultato positivo. Le partite vanno giocate».