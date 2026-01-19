Lo Spezia nella storia del Palermo: contro i liguri il gol più veloce dei rosanero e quello più tardivo di sempre

Lo Spezia può dire, seppur senza alcun motivo d’orgoglio, di far parte della storia del Palermo. La squadra ligure, infatti, in due stagioni diverse, ha subito sia il gol più veloce sia il gol più tardivo mai realizzati dal club rosanero.

Il primato della rete più rapida in maglia rosanero appartiene, da ieri, al centrocampista Jacopo Segre, andato a segno dopo appena 11 secondi. Quello della rete più tardiva, invece, è firmato da Leo Stulac, autore, nella stagione 2023/24, del gol al 114’ direttamente su calcio di punizione: una marcatura che rappresenta non solo il gol più tardivo della storia del Palermo, ma anche il più tardivo in assoluto se si considerano esclusivamente i minuti regolamentari.

Un “record” tutt’altro che invidiabile per lo Spezia, che sarebbe potuto essere persino peggiore. Se Segre avesse segnato cinque secondi prima, avrebbe conquistato anche il primato di gol più veloce nella storia della Serie B. Il centrocampista rosanero deve invece “accontentarsi” del terzo posto, alle spalle di Daniele Bellotto, che il 7 aprile 2022, con la maglia della Salernitana, segnò dopo 7 secondi contro l’Ancona, e di Haris Skoro, a segno dopo 9 secondi.

Due reti arrivate in contesti completamente diversi. Quella di Stulac fissò il punteggio sul 2-2 al termine di una gara incredibile, dopo che i liguri si erano portati sul doppio vantaggio grazie alle reti di Reca e Pio Esposito, con la rimonta rosanero culminata proprio nel gol su punizione del centrocampista sloveno al 114’.

Ieri, invece, il Palermo ha colpito immediatamente in avvio di gara: la rete lampo di Segre ha indirizzato il match sull’1-0, consegnando così al centrocampista il primato del gol più veloce nella storia rosanero.