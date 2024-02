LIVE Palermo-Bari, 1-0 dopo 45′: decisivo Ranocchia

Il Palermo va alla ricerca della quarta vittoria consecutiva in casa, il Bari per la vittoria esterna che manca addirittura dal 29 ottobre, quando si imposero in casa del Brescia per 1-2. Corini manda in campo due dei tre acquisti del mercato invernale, cioè Diakitè e Ranocchia (alla seconda da titolare); Traorè, invece, resta fuori dai convocati perché arrivato proprio nelle ultime ore. Panchina anche per Di Mariano che aveva fornito l’assist a Segre per il gol del pareggio, torna in campo Brunori che torna dalla squalifica. Il Bari scende in campo con il consueto 4-3-3 con in avanti Menez e Kallon ai lati di Puscas, attaccante che i tifosi del Palermo conoscono bene per i suoi trascorsi in Sicilia.

Primo tempo:

45+2′ finisce il primo tempo con i padroni di casa in vantaggio grazie alla rete di Ranocchia.

45′ GOOOOOLLLLLL PALERMO: rosanero in vantaggio con Ranocchia che trova la prima gioia con la nuova maglia e sblocca il match con una bellissima girata al volo. Lund arriva sul fondo dalla sinistra, Dorval respinge come può ma favorisce Ranocchia che avventa sulla sfera e la colpisce di controbalzo con il destro con la sfera che finisce sotto il sette.

42′ Spinge ancora la squadra di Corini. Sgaloppata di Diakité sulla fascia destra, l’ex Teramo serve Brunori che prova un cross basso che arriva al limite dell’area piccola e Brenno respinge.

38′ Il Palermo spinge alla ricerca del gol, il Bari cerca di resistere agli assalti dei rosanero.

35′ Prima occasione per il Bari. Calcio d’angolo per i ragazzi allenati da Marino. Puscas salta più in alto di sul cross di Edjuma, Brunori salva sulla linea.

30′ Ranocchia va alla ricerca della prima gioia con la maglia rosanero. L’ex Empoli si accentra, calcia forte verso la porta di Brenno, che deve volare e deviare in angolo.

26′ Primo giallo del match per Acampora. Lund parte in velocità, Acampora gli taglia la strada e lo mette giù ed è il primo ammonito del match.

15′ Palo del Palermo. Gomes si inserisce dalla destra, viene servito da Diakitè, vince il rimpallo e calcia colpendo tra punta ed esterno, ma è bravo Brenno a respingere favorendo, però, Di Francesco che colpisce di testa ma centra il palo, poi ci prova ancora Gomes.

8′ Ripartenza del Palermo, che prova a rendersi pericoloso con Brunori. Gomes recupera la sfera, scambia con Ranocchia che chiude il triangolo, il numero 14 serve Brunroi che prova con uno scavato dalla trequarti ma non sorprende l’estremo difensore avversario.

3′ Del calcio di punizione si incarica Ranocchia, l’ex Empoli calcia in porta ma la sfera è alta e finisce sul fondo, ma Brenno era in controllo.

2′ Primo fischio del match da parte del direttore di gara. Di Francesco viene atterrato in maniera irregolare sulla trequarti ed è calcio di punizione per i rosa.

1′ Primo pallone del match è dei ‘Galletti’

Il tabellino:

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Lund, 18 Nedelcearu, 32 Ceccaroni, 23 Diakité, 4 Gomes, 8 Segre, 11 Insigne, 14 Ranocchia, 17 Di Francesco, 9 Brunori. A disposizione: 13 Kanuric, 2 Graves, 6 Stulac, 7 Mancuso, 10 Di Mariano, 15 Marconi, 20 Vasic, 25 Buttaro, 27 Soleri, 31 Aurelio, 53 Henderson, 80 Coulibaly. Allenatore: Corini.

BARI: 22 Brenno, 93 Dorval, 23 Vicari, 5 Matino, 25 Pucino; 44 Acampora, 24 Edjouma, 4 Maita, 7 Menez, 47 Puscas, 91 Kallon. A disposizione: 12 Pellegrini, 38 Pissardo, 9 Nasti, 10 Bellomo, 11 Achik, 14 Lulic, 19 Guiebre, 21 Zuzek, 77 Morachioli. Allenatore: Marino.

ARBITRO: Paride Tremolada (Monza), AA1: Alessandro Costanzo (Orvieto) AA2: Tiziana Trasciatti (Foligno), IV UFFICIALE: Andrea Ancora (Roma 1), VAR: Marco Serra (Torino), AVAR: Giampiero Miele (Nola).

NOTE: Ammonito Acampora (B);

MARCATORI: