Il Palermo rifila tre “cazzotti” al Bari: i rosanero fanno festa

Il Palermo centra la quarta vittoria consecutiva in casa, mettendo al tappeto per 3-0 il Bari. I rosanero dal primo minuto del match hanno cercato di mettere le cose in chiaro provando a fare la gara contro i ‘galletti’ che non vivono certo un momento felice visti gli ultimi risultati. La squadra di Corini nel primo tempo non è mai andata in difficoltà, trovando anche il gol con Ranocchia al 45′, che ha mandato le squadre a riposo con il risultato di 1-0. Nella ripresa la squadra di Marino ha provato a fare qualcosa, ma non ha mai impensierito più di tanto di Pigliacelli, se non con un tiro di Acampora, al 57′, da fuori. I rosa non si sono fatti prendere dalla paura e hanno continuato a spingere trovando il raddoppio con Ceccaroni al 71′, autore di uno splendido colpo di testa dopo un cross perfetto di Di Mariano. Il padroni di casa, non contenti del doppio vantaggio hanno continuato a spingere trovando la terza rete con Segre, anche lui di testa, a 10′ dalla fine; 5′ più tardi il Bari ha trovato il gol con Pucino, che è stato annullato per fuorigioco. Per il Bari, che non vince fuori casa da ottobre, arriva l’ennesima sconfitta e Marino adesso sembra essere in bilico.

Secondo tempo:

88′ Ultime due sostituzioni del Bari. Marino sceglie Guiebre e Lulic per Pucino e Acampora.

85′ Gol Bari con Pucino ma viene annullato per fuorigioco. Dopo un lungo consulto del Var viene confermato il fuorigioco.

81′ Finisce qui la gara per Brunori e Diakitè, in campo Soleri e Graves.

80′ TERZO GOL DEL PALERMO, ANCORA SEGRE IN GOL. Ancora assist di Di Mariano, il secondo della serata. L’esterno di Borgo Vecchio arriva sul fondo, crossa per il numero 8 che di testa insacca e trova il gol numero sette della sua stagione.

78′ Edjouma fa spazio a Morachioli.

76′ Corini toglie dal campo Ranocchia e Di Francesco che escono dal campo tra gli applausi. I due fanno spazio a Coulibaly e Vasic, con l’ex Padova che giocherà largo sulla fascia destra.

74′ Brutto fallo di Pucino su Ranocchia. Il 25 dei ‘Galletti’ entra in scivolata sull’autore del primo gol del match, alzando la gamba. Per il direttore di gara non ci sono dubbi ed estrae il giallo.

71′ RADDOPPIA IL PALERMO CON CECCARONI. Allunga il Palermo con un colpo di testa perfetto di Ceccaroni, bravo a saltare davanti a tutti e sfruttare il cross perfetto di Di Mariano su calcio di punizione.

66′ Ammonito Di Francesco che entra in scivolata su Acampora colpendolo sulla caviglia.

67′ Primi cambi del match. Marino pesca dalla panchina e manda in campo Achik e Nasti, togliendo dal campo Menez e Puscas. Dalla panchina pesca anche Corini che sceglie Di Mariano per Insigne, fin qui poco incisivo.

60′ Ripartenza Palermo. Diakité ferma l’azione offensiva del Bari, scambia con Insigne che chiude il triangolo e il terzino riparte in velocità cercando di sorprendere gli ospiti, ma non ci riescono e il risultato resta sull’1-0.

57′ Pericoloso Acampora da fuori area, che fa correre un brivido a Pigliacelli. Il numero 44 dei galletti calcia da fuori area, Gomes si abbassa e devia la sfera con la schiena quel tanto che basta per mandare la sfera alta.

50′ I pugliesi sembrano entrati in campo con un piglio diverso rispetto a quello dei primi 45′, con un pressing più alto che potrebbe far male al Palermo.

47′ Svirgolata di Ceccaroni che poteva costare cara. Il difensore non spazza bene un cross basso di Kallon e la sfera va in calcio d’angolo.

46′ Squadre in campo per il secondo tempo. Nessun cambio per le due squadre.

Primo tempo:

45+2′ finisce il primo tempo con i padroni di casa in vantaggio grazie alla rete di Ranocchia.

45′ GOOOOOLLLLLL PALERMO: rosanero in vantaggio con Ranocchia che trova la prima gioia con la nuova maglia e sblocca il match con una bellissima girata al volo. Lund arriva sul fondo dalla sinistra, Dorval respinge come può ma favorisce Ranocchia che avventa sulla sfera e la colpisce di controbalzo con il destro con la sfera che finisce sotto il sette.

42′ Spinge ancora la squadra di Corini. Sgaloppata di Diakité sulla fascia destra, l’ex Teramo serve Brunori che prova un cross basso che arriva al limite dell’area piccola e Brenno respinge.

38′ Il Palermo spinge alla ricerca del gol, il Bari cerca di resistere agli assalti dei rosanero.

35′ Prima occasione per il Bari. Calcio d’angolo per i ragazzi allenati da Marino. Puscas salta più in alto di sul cross di Edjuma, Brunori salva sulla linea.

30′ Ranocchia va alla ricerca della prima gioia con la maglia rosanero. L’ex Empoli si accentra, calcia forte verso la porta di Brenno, che deve volare e deviare in angolo.

26′ Primo giallo del match per Acampora. Lund parte in velocità, Acampora gli taglia la strada e lo mette giù ed è il primo ammonito del match.

15′ Palo del Palermo. Gomes si inserisce dalla destra, viene servito da Diakitè, vince il rimpallo e calcia colpendo tra punta ed esterno, ma è bravo Brenno a respingere favorendo, però, Di Francesco che colpisce di testa ma centra il palo, poi ci prova ancora Gomes.

8′ Ripartenza del Palermo, che prova a rendersi pericoloso con Brunori. Gomes recupera la sfera, scambia con Ranocchia che chiude il triangolo, il numero 14 serve Brunroi che prova con uno scavato dalla trequarti ma non sorprende l’estremo difensore avversario.

3′ Del calcio di punizione si incarica Ranocchia, l’ex Empoli calcia in porta ma la sfera è alta e finisce sul fondo, ma Brenno era in controllo.

2′ Primo fischio del match da parte del direttore di gara. Di Francesco viene atterrato in maniera irregolare sulla trequarti ed è calcio di punizione per i rosa.

1′ Primo pallone del match è dei ‘Galletti’

Il tabellino:

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Lund, 18 Nedelcearu, 32 Ceccaroni, 23 Diakité (dall’81’ Graves), 4 Gomes, 8 Segre, 11 Insigne (dal 67′ Di Mariano), 14 Ranocchia (dal 76′ Coulibaly), 17 Di Francesco (dal 76′ Vasic), 9 Brunori (dall’81 Soleri). A disposizione: 13 Kanuric, 6 Stulac, 7 Mancuso, 15 Marconi, 25 Buttaro, 31 Aurelio, 53 Henderson. Allenatore: Corini.

BARI: 22 Brenno, 93 Dorval, 23 Vicari, 5 Matino, 25 Pucino (dall’88’ Guiebre); 44 Acampora (dall’88’ Lulic), 24 Edjouma (78′ Morachioli), 4 Maita, 7 Menez (dal 66′ Achik), 47 Puscas (dal 66′ Nasti), 91 Kallon. A disposizione: 12 Pellegrini, 38 Pissardo, 10 Bellomo, 21 Zuzek, 77 Morachioli. Allenatore: Marino.

ARBITRO: Paride Tremolada (Monza), AA1: Alessandro Costanzo (Orvieto) AA2: Tiziana Trasciatti (Foligno), IV UFFICIALE: Andrea Ancora (Roma 1), VAR: Marco Serra (Torino), AVAR: Giampiero Miele (Nola).

NOTE: Ammonito Acampora, Pucino (B); Di Francesco, Graves, Vasic (P).

MARCATORI: 45′ Ranocchia, 71′ Ceccaroni, 80′ Segre (P).