Spezia, l’appello ai tifosi in vista del Palermo: “Tutti al Picco”

Mercoledì 1 maggio andrà in scena la 36esima giornata di Serie B. Lo Spezia, in vista del match contro il Palermo, in programma alle ore 15, chiama a raccolta i propri tifosi con la seguente nota apparsa sul proprio sito ufficiale:

“Per il penultimo appuntamento casalingo del campionato, in programma mercoledì 1 maggio alle ore 15:00, le Aquile si apprestano ad affrontare il Palermo, allo stadio “Alberto Picco”, dove servirà tutto l’appoggio e il sostegno della tifoseria aquilotta per provare a strappare i tre punti, fondamentali per il cammino dei ragazzi di mister D’Angelo.

Vieni a sostenere le Aquile in questo rush finale! TUTTI AL PICCO!”

