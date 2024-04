Bucchi: «Il Palermo ha un po’ deluso, non ha sfruttato momenti decisivi»

Intervistato da “TMW” Cristian Bucchi ha parlato di vari temi, tra questi anche la serie B.

Ecco le sue parole:

«La seconda promossa? Mi verrebbe da dire il Como. Anche se il Venezia ha fatto un cammino straordinario. Se dovessi fare una scommessa direi Como. Spezia e Bari deludono? Da Spezia e Bari me l’aspettavo. I liguri sono retrocessi e quando una squadra retrocede è complicato. Il Bari l’anno scorso si è goduto il campionato ed è andato sulle ali dell’entusiasmo. Quest’anno immaginavo qualche difficoltà. Palermo fatica? Ha un po’ deluso. Ha preso dei giocatori di livello. In campionato ci sono dei momenti decisivi e il Palermo non li ha sfruttati».

«Da dove deve ripartire il Napoli? Ovviamente dalle idee del presidente che deve capire bene cosa vuol fare: se dare in mano la condizione tecnica al direttore sportivo o averla lui e ciò determinerà tanto. Manna può affrontare un percorso come quello di Giuntoli. Conte? Lo vedrei benissimo perché è un grandissimo allenatore. Credo che vorrà delle garanzie ben precise sul mercato e acquistare dei giocatori pronti, maturi per competere per vincere. Sarebbe qualcosa di diverso rispetto alla politica attuale del Napoli. Big partiranno? Credo sia un altro aspetto legato alla scelta del progetto. Se arriva Conte vuole lottare per vincere subito e quindi i big dovrebbero rimanere tutti».