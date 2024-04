Palermo, anche con Mignani l’ennesima “impresa”

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” attraverso un articolo a firma Luigi Butera si sofferma su un’«impresa» di Mignani sin dal suo arrivo a Palermo.

Nel calcio i numeri dicono tutto. E se erano impietosi quelli dell’ultimo Corini, lo stesso vale per i primi di Mignani. Tre punti in quattro partite, 4 gol fatti e cinque subiti: troppo poco per una squadra che a parole vorrebbe spaccare il mondo e poi in campo diventa di pasta frolla. L’ultima sconfitta con la Reggiana ha un sapore antico, è stato come riavvolgere il nastro e ritornare appunto all’era Corini, quando il Palermo risuscitava tutti.

L’«impresa» adesso è riuscita anche a Mignani che ha ridato ossigeno ad una squadra che stava annegando. I play-off sono ancora a portata di mano, però così non si va da nessuna parte. Se il Palermo non cambia registro in fretta, gli spareggi dureranno quanto un battito d’ali di una farfalla. Dunque, urgono riflessioni e serve anche una presa di coscienza dei giocatori che sono i primi colpevoli di questa situazione.