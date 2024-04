Spezia-Palermo: biglietti in vendita per il settore ospiti. Le info

Spezia Calcio comunica che la vendita dei tagliandi per la sfida contro il Palermo, in programma mercoledì 1 maggio, alle ore 15:00, allo stadio “Alberto Picco”, partirà dalle ore 16:00 di venerdì 26 aprile.

Spezia-Palermo: possibili restrizioni per i tifosi rosanero

MODALITÀ D’ACQUISTO

Sarà possibile acquistare i tagliandi:

– online e presso i punti vendita Vivaticket del territorio;

– Presso la Biglietteria ufficiale dello Spezia Calcio, posta sotto il Settore Distinti, aperta lunedì 29 aprile, martedì 30 aprile, dalle 16:00 alle 19:00. Il giorno gara sarà possibile acquistare tagliandi presso la Biglietteria posta dietro la Curva Ferrovia, dalle ore 10:30 fino ad inizio gara.

LIMITAZIONI

– Curva Ferrovia/Curva Piscina/Distinti/Tribuna: per i settori locali la vendita è riservata solo ai possessori di Eagle Card. Vi è possibilità di acquistare fino a quattro tagliandi con l’opzione “porta un amico”.

*Presso la Biglietteria ufficiale dello Spezia Calcio è possibile acquistare i tagliandi senza Eagle Card solo per i residenti nella provincia della Spezia e Massa-Carrara, esibendo un documento di identità che riporti la residenza.

TARIFFE

CURVA FERROVIA – Intero: 10 euro; Under 25: 8 euro; Donna: 8 euro; Over 65: 8 euro; Under 16: 5 euro;

CURVA PISCINA – Intero: 10 euro; Under 25: 8 euro; Donna: 8 euro; Over 65: 8 euro; Under 16: 5 euro;

DISTINTI – Intero: 25 euro; Under 25: 18 euro; Donna: 18 euro; Over 65: 18 euro; Under 16: 10 euro;

DISTINTI FAMIGLIA (settori A2 e A3, acquistabili con almeno un Under 16 e solo presso la Biglietteria ufficiale dello Spezia Calcio) – Intero: 20 euro; Under 25: 15 euro; Donna: 15 euro; Over 65: 15 euro; Under 16: 8 euro;

TRIBUNA GOLD – Intero: 55 euro; Under 25: 35 euro; Donna: 35 euro; Over 65: 35 euro; Under 16: 16 euro;

TRIBUNA LATERALE – Intero: 45 euro; Under 25: 25 euro; Donna: 25 euro; Over 65: 25 euro; Under 16: 16 euro.

SETTORE OSPITI

Settore Ospiti: 20 euro

La vendita dei biglietti riservata al Settore Ospiti sarà attiva dalle ore 16:00 di venerdì 26 aprile, fino alle ore 19:00 di martedì 30 aprile, giorno antecedente alla gara. La vendita dei tagliandi per il Settore Ospiti è riservata esclusivamente ai possessori di tessera di fidelizzazione Palermo FC “SIAMOAQUILE Card” attraverso l’intero circuito di vendita Vivaticket (online e presso i punti fisici).