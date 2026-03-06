La Nazione: “Melegoni carica la Carrarese: «Prestazione incredibile, ora pronti per il Palermo»”

Filippo Melegoni si prende la scena nella Carrarese dopo l’ultima gara di campionato. Come racconta Gianluca Bondielli su La Nazione, il centrocampista bergamasco è stato il migliore in campo contro il Catanzaro, offrendo una prestazione di grande qualità dopo essere stato schierato titolare a sorpresa.

Al termine della partita, Melegoni ha espresso tutta la sua soddisfazione per la prova della squadra. «Sono contentissimo della partita della mia squadra perché abbiamo fatto una gara incredibile e giocando così i punti arriveranno sicuramente. Abbiamo mostrato un atteggiamento eccezionale che è lo stesso che mettiamo negli allenamenti».





Come riporta Gianluca Bondielli su La Nazione, il centrocampista ha sottolineato anche quanto sia importante partire dal primo minuto per esprimere al meglio le proprie qualità.

«Non voglio accampare alibi ma va detto che non è mai facile subentrare rispetto a giocare dall’inizio. È chiaro che io cerco di mettere il mister il più possibile in difficoltà. La mattina avevo parlato con lui e mi aveva detto cose importanti. Ero carico e sapevo che dipendeva da me».

Melegoni ha poi raccontato anche l’azione che ha portato alla sua rete, nata da una situazione studiata ma sviluppata con grande istinto. «Avevamo provato alcuni schemi su corner ma il mio avversario si è allontanato e sono rimasto libero. È nato tutto al momento ed abbiamo avuto l’intuizione giusta».

Secondo quanto riportato da Gianluca Bondielli su La Nazione, il centrocampista ha commentato anche gli episodi arbitrali che hanno fatto discutere nel corso della partita.

«Sappiamo un po’ anche dall’anno scorso che inizia il periodo in cui qualche episodio non viene giudicato a nostro favore. Non parliamo certo di malafede ma poteva esserci un rigore per un fallo su Abiuso e uno per un tocco di mano. Anche la regola sulla ripetizione del rigore non è molto chiara».

Nonostante il rammarico per il risultato finale, la Carrarese guarda avanti con fiducia. «Prima della partita si pensava che un punto avrebbe fatto comodo ma alla fine va un po’ stretto perché abbiamo creato tantissimo e messo una squadra di alta classifica in difficoltà».

Infine lo sguardo è già rivolto alla prossima sfida contro il Palermo. «Siamo ancora più consapevoli della nostra forza per affrontare il Palermo sempre più uniti».