La Città di Salerno: “Salernitana, prove generali in attesa del Palermo: Breda aspetta notizie da Locho”

Sabato di vigilia con vista sulla B. Mentre il campionato scende in campo per il programma del sabato, la Salernitana osserva e prepara le ultime mosse in vista della sfida contro il Palermo. Come riportato da La Città di Salerno, il tecnico granata Alberto Breda scioglierà oggi uno dei nodi più delicati della settimana: le condizioni di Luka Lochoshvili.

Il difensore georgiano è reduce da un trauma alla caviglia rimediato in nazionale durante Armenia-Georgia. Da allora ha sempre lavorato a parte, ma – come scrive Sabato Romeo sul quotidiano salernitano – c’è un cauto ottimismo sul suo recupero. Tutto dipenderà dall’esito del provino decisivo previsto in mattinata. Se Luka dovesse dare forfait, è già pronto Ruggeri, provato nei giorni scorsi come marcatore mancino accanto a Ferrari e Bronn, il cui rientro potrebbe rappresentare l’unica vera novità rispetto all’undici visto a Bari.

Le scelte sugli esterni sembrano delineate: Corazza e Ghionlonghi in vantaggio su Njo e Stojanovic, quest’ultimo rientrato da poco dopo tre mesi di assenza e un passaggio con la nazionale slovena. In mediana resta un solo ballottaggio aperto, quello tra Tongya e Zuccon. Il primo ha gamba e inventiva per mettere in difficoltà la retroguardia rosanero, ma l’ex Atalanta garantisce equilibrio e affidabilità. Breda dovrà decidere se osare o restare fedele al suo assetto più prudente.

In avanti, conferme per Cerri e Verde, mentre Raimondo, ancora a caccia di un gol pesante, resta l’arma da sfruttare a gara in corso. Intanto, l’allenatore sceglierà anche la lista dei convocati. Da monitorare i recuperi fisici di Bronn e Calgara, mentre Brasa e Włodarczyk sono stati bloccati dall’influenza. Simy, invece, è fuori dalle rotazioni per scelta tecnica. La Salernitana è pronta, almeno nella testa. Ora si attendono risposte dal campo e dalla caviglia di Locho.