Klinsmann-Palermo, parla il dg del Cesena: «Andrà via solo alle nostre condizioni»

Il possibile trasferimento di Jonathan Klinsmann al Palermo resta uno dei temi caldi di questo scorcio di mercato estivo. Il portiere, reduce da una stagione di alto livello con la maglia del Cesena, è al centro di trattative con il club rosanero, ma la dirigenza bianconera non intende fare sconti.

A margine della presentazione del calendario della Serie B 2025/26, il direttore generale del Cesena Corrado Di Taranto ha fatto il punto ai microfoni di TuttoCesena.it, ribadendo la posizione della società sull’estremo difensore figlio d’arte: «Ci sono dialoghi in corso. Se ci saranno le condizioni, Jonathan Klinsmann andrà a Palermo. Altrimenti resterà un calciatore del Cesena».

Di Taranto ha poi aggiunto: «È un giocatore forte, che ha fatto benissimo nella scorsa stagione. Non è giusto che vada a Palermo così tanto per fare…». Parole nette, che ribadiscono come la società romagnola voglia tutelare il valore del proprio numero uno.

Secondo TuttoCesena.it, la trattativa con il Palermo è concreta e si muove su basi tecniche ed economiche precise. I rosanero, guidati da Pippo Inzaghi, sono alla ricerca di un profilo affidabile tra i pali e vedono in Klinsmann una pedina ideale per il salto di qualità. Tuttavia, l’operazione potrebbe andare in porto solo con un’intesa che soddisfi le richieste del Cesena.

La cessione del portiere statunitense non è l’unico dossier aperto in casa bianconera. Sempre ai taccuini di TuttoCesena.it, Di Taranto ha sottolineato che «il mercato è in fermento e stiamo lavorando per colmare alcune lacune nell’organico. Il tifoso deve portare pazienza».

Intanto, il nome di Klinsmann resta in cima alla lista del Palermo. Ma come confermato più volte dal dirigente cesenate, il futuro del portiere si deciderà solo quando e se le condizioni saranno ritenute congrue dalla società romagnola.