Il Mattino: “Juve Stabia, attesa per la decisione sul match con il Palermo”

Secondo quanto scrive Gaetano D’Onofrio su Il Mattino di Napoli, la Juve Stabia attende oggi la decisione definitiva in merito alla disputa della prossima gara casalinga contro il Palermo. Il match, in programma al “Menti”, resta in bilico dopo i problemi legati alla gestione dell’impianto, che avevano già portato al rinvio della sfida con il Bari.

Intanto, come riporta ancora Il Mattino di Napoli, il campo ha raccontato una sconfitta netta per gli uomini di Abate: 3-0 sul terreno del Modena capolista, un risultato maturato dopo un primo tempo equilibrato e una ripresa dominata dagli emiliani. D’Onofrio sottolinea nel suo articolo che la Juve Stabia «ha retto un tempo alla prima della classe», ma ha pagato le troppe assenze — tra cui Varnier e Pierobon — e la solitudine offensiva di Candellone.

Nel resoconto pubblicato da Il Mattino di Napoli, viene ricostruita la cronaca del match: vantaggio modenese firmato da Nieling con una prodezza da quaranta metri, poi il rigore trasformato da Gliozzi e la sfortunata autorete di Ruggero a chiudere i conti.

A fine partita, Abate ha parlato in conferenza stampa, non nascondendo la delusione per la prestazione ma invitando i suoi alla reazione: «Dobbiamo far tesoro di questa sconfitta. Serve alzare il livello dell’agonismo e non accontentarci. Abbiamo affrontato una squadra forte, ma dobbiamo metterci qualcosa in più per restare in categoria».

Come conclude Gaetano D’Onofrio su Il Mattino di Napoli, l’unica nota positiva per i gialloblù è il ritorno di Gabrielloni. Ora, però, l’attenzione è tutta rivolta alla decisione attesa in giornata: il “Menti” potrebbe finalmente riaprire le sue porte per la sfida con il Palermo di Pippo Inzaghi.