Juve Stabia, Lovisa: «Sarà un campionato complicato. Con Adorante plusvalenza importante»

Ha parlato oggi in conferenza stampa il direttore sportivo della Juve stabia, che si è espresso sulla sua scelta di proseguire la sua avventura con il club campano, nonostante diversi interessi da altri club di Serie B e categoria superiore: «Senza Abate non so se sarei rimasto, perché volevo coniugare il bel calcio con i risultati. Sarà ancora un gruppo molto giovane e si punterà sul minutaggio. Sto puntando prima sugli under perché i giovani bravi vengono subito presi, poi andremo su calciatori di categoria». A poi aggiunto: «Cerco sempre di programmare, già da febbraio-marzo pensavo al futuro. Le aspettative sono un po’ più alte dopo la grande stagione passata, ma abbiamo un budget adeguato e dobbiamo dare continuità al lavoro».

Lovisa, come scritto su vivicentro.it, si è soffermato sull’importanza di mantenere la categoria: «La Serie B è fondamentale per la Juve Stabia. Lo scorso anno, tra la nona e la sedicesima giornata non abbiamo vinto, ma l’ambiente non si è disunito, anzi ha aiutato una squadra giovane. Sarà un campionato complicato noi dovremo essere bravi a creare un bel gruppo».

Il direttore si è soffermato anche sulla cessione su Andrea Adorante, che nell’ultimo anno e mezzo ha trascinato la squadra con i suoi gol: «Adorante aveva la volontà di andare a Venezia e noi faremo una plusvalenza importante, averla già a inizio luglio ci permetterà di lavorare in un certo modo. Ogni anno dobbiamo cercare di fare plusvalenza con un paio di calciatori. – prosegue il dirigente – Abbiamo offerte per altri, ma non vogliamo cedere più nessuno. Cercheremo di trovare una squadra a chi ha trovato meno spazio ma quelli che reputiamo al centro del progetto non lasceranno Castellammare».