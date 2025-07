Empoli, interesse della Cremonese per Grassi

Sembra ormai arrivata al capolinea l’avventura di Alberto Grassi all’Empoli. Secondo quanto scritto dal noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il classe 95 lascerà quasi sicuramente il club toscano nei prossimi giorni. Uno dei club maggiormente interessati al centrocampista pare essere la Cremonese, club con il quale ci sarebbe una trattativa già in stato avanzato. Il club lombardo vede in Grassi un buon profilo in vista del prossimo campionato di Serie A. L’Empoli avrebbe aperto alla cessione, quindi per il giocatore si prospetta quindi una nuova esperienza.

