Italia, Trajkovski ricorda: «Quel gol il più importante della mia carriera. Palermo? Credo in Pippo»

Un ricordo ancora vivo per il calcio italiano. Aleksandar Trajkovski, autore del gol che eliminò l’Italia dai Mondiali 2022, è tornato su quella notte e sul suo legame con il nostro Paese. Come riportato da GianlucadiMarzio.com, l’ex attaccante del Palermo ha raccontato emozioni, passato e ambizioni future.

Il legame con Palermo resta forte: «Palermo era tanti anni fa. Me ne sono andato sei anni fa ed è stato difficile andarmene da lì. Sono stati i quattro anni più belli della mia carriera e tuttora guardo le loro partite». Un affetto mai interrotto, come evidenzia GianlucadiMarzio.com, con un pensiero anche per il presente rosanero: «Spero che con Pippo, che ha già portato il Pisa in A, possano farcela. Credo che sia l’anno buono».





Inevitabile tornare su quel gol che ha segnato la storia recente della Nazionale: «Penso che sia il gol più importante non solo in nazionale ma anche nella mia carriera. È stato sicuramente il gol più pesante che ho fatto da calciatore». E sulla possibilità di intervento di Donnarumma: «Se poteva pararlo? Meglio chiedere a lui (ride)».

Trajkovski, come sottolinea GianlucadiMarzio.com, ridimensiona però il peso di quella rete alla luce del risultato finale: «Quando vinci una partita così e poi perdi la finale e non vai al Mondiale, in fin dei conti conta fino a un certo punto. Il gol resta, ma resta anche l’amarezza».

Guardando al presente, l’attaccante non nasconde le ambizioni della Macedonia del Nord: «Siamo ancora vivi e speriamo di non sbagliare come l’altra volta». E sulla sfida con Italia e Portogallo nel percorso precedente: «Avevamo una strada molto difficile. Abbiamo dato tutto».

Infine, il sogno più grande: «Giocare un Mondiale per me sarebbe la cosa più importante. È il sogno di ogni calciatore, soprattutto per una nazione così piccola». E una battuta su Pandev: «Penso che lui sarebbe felice per noi (ride)».