Italia-Germania, Spalletti: «C’è la giusta voglia»

Il commissario tecnico dell’Italia Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Rai Sport, in vista del match valido per l’andata dei quarti di finale di Nations League contro la Germania:

«C’è la giusta voglia, questa grande attesa ti impone di essere al livello di un pubblico così. Questi 60.000 stanno a significare che individuano che sia la squadra giusta e hanno fiducia in loro. Diventa difficile portare a casa le partire se si fanno cose individuali. La giocata individuale può fare la differenza lì per lì, ma il risultato a casa lo porti con un’idea comune e un atteggiamento di squadra per ambire a grandi traguardi».