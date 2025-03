Italia-Germania: a San Siro fischi durante l’inno tedesco

E’ appena iniziata la sfida valevole per la gara d’andata di Nations League tra Italia e Germania. Tanti i tifosi presenti sugli spalti a San Siro, circa 60.000, presenti per assaporarsi una sfida storica quanto spesso divertente. Non è iniziato, però, bene il match perché, durante l’inno tedesco, i supporters azzurri presenti hanno ricoperto il canto nazionale tedesco. E’ partito anche qualche applauso nel tentativo di ricoprire i fischi che però hanno preso la scena.

