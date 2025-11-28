Repubblica: “Inzaghi vede ancora rosa”

Come racconta Valerio Tripi su Repubblica Palermo, Inzaghi spazza via voci, tensioni e fantasie nate sui social, difendendo il lavoro del gruppo e chiedendo ai tifosi un appoggio totale fino al 90’ nella sfida contro la Carrarese. Un appello – ribadito da Valerio Tripi sul Repubblica Palermo – che nasce dalla consapevolezza del momento delicato, dopo il pari di Chiavari e una classifica che impone una reazione immediata.

Secondo quanto ricostruito da Valerio Tripi sulle pagine di Repubblica Palermo, il tecnico ha voluto chiarire che le scelte di Chiavari non erano segnali allo spogliatoio: «Brunori è il capitano, meritatamente. Ho dato la fascia a Bani per responsabilizzarlo: più di 300 partite in A non si ignorano». Inzaghi ribadisce che non ci sono questioni disciplinari: «Questa squadra si allena a duemila, non c’è stata una multa. Alle prime difficoltà facciamo fatica a riprendere la strada, dobbiamo ancora costruire una base solida».

Nell’analisi riportata da Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il tecnico rispedisce al mittente le critiche sulla condizione fisica: «I dati dicono che corriamo più degli altri. Il problema è mentale: non passiamo in vantaggio quando lo meritiamo e subiamo gol evitabili. Gli spettri del passato emergono troppo presto». L’allenatore fissa la rotta: precisione sotto porta e maggiore qualità nell’ultimo passaggio. «Se fai 17 tiri e centri la porta due volte devi lavorare di più. Palumbo ha iniziato a caricarsi la squadra sulle spalle, Pohjanpalo avrebbe potuto segnare tre gol. Le qualità non ci mancano».

Lo sguardo va ora alla Carrarese. Inzaghi rispetta l’avversario, ma pretende una reazione del Palermo: «Sono tre anni che questa squadra lavora insieme con un allenatore preparato come Calabro. Ma noi dobbiamo tornare a essere il Palermo». Il tecnico insiste: «Per vincere serve un’anima, sapere cosa rappresenta questa maglia e avere anche paura di perderla».

Convinto, conclude così: «Mi fido dei miei ragazzi. E sono certo che già sabato lo dimostreranno».