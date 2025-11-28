Calabro carica la Carrarese: «A Palermo per scrivere un’altra pagina»

Come riporta Alessandro Salvetti su La Nazione, cresce l’attesa in casa Carrarese per la trasferta di Palermo, una delle più impegnative della stagione. Calabro parla senza giri di parole: servirà una partita perfetta per cercare il colpo al Barbera. Un concetto che Alessandro Salvetti ribadisce nel suo approfondimento su La Nazione, sottolineando la consapevolezza del tecnico nel misurarsi con una squadra costruita per primeggiare.

Nell’intervista raccolta da Alessandro Salvetti per La Nazione, Calabro riconosce il valore dell’avversario: «Il Palermo è una piazza che merita la Serie A, con società e allenatore di spessore. Per uscire indenni dal Barbera dovremo essere determinati, concentrati e pronti a sfruttare ogni occasione». E aggiunge che conoscere i punti forti dei rosanero non basterà: «Conta soprattutto l’atteggiamento della Carrarese. Abbiamo due trasferte difficili, ma vedo i miei ragazzi bene: possiamo fare una grande partita».

Calabro entra poi nel merito delle differenze tra il Palermo odierno e il Pisa dello scorso anno, già affrontato quando Inzaghi era in panchina: «Le strutture sono simili. Anche il Palermo ti viene a prendere alto, uomo contro uomo, specialmente nella fase di non possesso».

Sul tema della brillantezza offensiva, messa in discussione dopo la sfida con la Reggiana, il tecnico rassicura: «Era un episodio isolato. In settimana abbiamo lavorato bene e recuperato gli acciaccati». E proprio sul fronte infermeria arriva la notizia migliore: «Sono tutti disponibili, anche Ruggeri e Illanes».

Come conclude Alessandro Salvetti su La Nazione, la Carrarese arriverà al Barbera con la consapevolezza che ogni punto può pesare e che la tenuta mentale è fondamentale: «È giusto arrabbiarsi quando non vinciamo – afferma Calabro – perché se siamo arrivati fin qui è grazie alla nostra mentalità. Un punto muove la classifica, non prendere gol dà morale, ma pretendiamo sempre qualcosa in più da noi stessi».

Una Carrarese determinata, lucida e al completo: l’obiettivo è scrivere, a Palermo, un’altra pagina importante della propria storia.