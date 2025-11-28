Bisoli: «Presto per definire il Palermo una delusione»

Come riportato da Alessio Alaimo su TuttoMercatoWeb.com, Pierpaolo Bisoli presenta la sfida tra Cesena e Modena definendola «una partita tutta da vedere», con qualità elevate e valori tecnici importanti in campo. Un concetto che Alessio Alaimo ribadisce nel suo servizio per TuttoMercatoWeb.com, sottolineando l’attesa attorno alla gara della serata.

Interrogato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, Bisoli analizza lo stato della Serie B: «Modena e Cesena stanno facendo cose importanti. Chi invece è in difficoltà è Spezia, Bari e Sampdoria. E non sta facendo bene neppure il Palermo, ma non è una delusione: la B non è ancora entrata nel vivo». Visione lucida, ma anche prudente, su un torneo che resta ancora aperto.

Sul Monza, Bisoli elogia la scelta della società di confermare Bianco: «Bravi a fare quadrato, hanno trovato subito le contromisure». Guardando invece all’Inter, reduce da due sconfitte, l’ex tecnico rassicura: «Non è un campanello d’allarme. Qualche scivolone ci sta, ma va ringiovanito il reparto arretrato».

Bisoli commenta il big match Roma–Napoli: «Partita bellissima. Conte e Gasperini sono due allenatori che stimo molto. Quando Conte parla non lo fa mai per caso: credo abbia trovato la soluzione giusta».