Inzaghi: «I giovani sono il futuro del Palermo. Con Brunori possiamo realizzare un sogno»

Nel terzo estratto dell’intervista concessa al Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi riflette sul valore dei giovani, sul suo legame con Palermo e sulle ambizioni a lungo termine del progetto rosanero. Come scrive Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il tecnico sottolinea l’importanza di dare fiducia ai talenti emergenti: «Quando ero a Reggio Calabria arrivarono due ragazzi che nessuno conosceva: Fabbian e Pierozzi. Li vidi in allenamento e li feci giocare. Fecero una grande stagione. I giovani devono dimostrare, ma un allenatore che li nota ha l’obbligo di dar loro spazio».

Inzaghi, intervistato ancora da Vannini per il Corriere dello Sport, cita i giovani del Palermo come esempio del futuro che sta cercando di costruire: «Appena ho visto Peda, Vasic e Corona mi sono chiesto perché mandarli via da Palermo? In nessuna piazza potrebbero imparare meglio cosa significa fare il calciatore. La società mi ha supportato in questa visione. Ho solo il tarlo di aver dato poco minutaggio a Vasic e Corona, ma devono avere pazienza: sono il nostro futuro».

Come ricorda Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Inzaghi guarda anche al proprio futuro in rosanero, legato da un contratto biennale con opzione: «Palermo l’avevo nel destino. Dopo un infortunio rientrai proprio contro i rosanero e segnai. Ho sempre sentito un’energia speciale al Barbera e provai anche a venirci a fine carriera con Foschi direttore sportivo. Adesso finalmente ci sono e mi auguro che sia una storia lunga. Con le giuste proporzioni, col City alle spalle si può fare qualcosa di fantastico. Ma serve pazienza: ogni anno si dà il Palermo per favorito, ma la Serie B è terribile. Dovremo essere bravi soprattutto nei momenti difficili».

Infine, come scrive ancora Vannini sul Corriere dello Sport, Inzaghi chiude con una dedica speciale al capitano rosanero: «Dal primo giorno ho avuto un riscontro incredibile da parte di tutti, ma voglio spendere una parola per Brunori. Sono convinto che, da capitano, segnerà lui i gol che alla fine ci porteranno a realizzare il nostro sogno».