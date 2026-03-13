Inzaghi presenta Monza-Palermo: «Abbiamo un’anima, siamo orgogliosi di giocarci questo big match»

Alla vigilia della sfida contro il Monza, il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi ha parlato in conferenza stampa allo stadio Renzo Barbera, presentando il big match della 30ª giornata di Serie B in programma domani all’U-Power Stadium. L’allenatore rosanero ha sottolineato l’importanza della gara ma anche il percorso compiuto dalla squadra nelle ultime settimane.

«Sono molto contento della presenza massiccia dei tifosi. La squadra ha trascinato la piazza e questo mi rende molto felice, perché significa che abbiamo un’anima. Nelle ultime diciassette partite abbiamo dimostrato di saper vincere giocando bene ma anche soffrendo».





Inzaghi ha evidenziato il valore del lavoro svolto finora dal gruppo rosanero.

«Sappiamo quanto sia importante questa partita, ma è chiaro che perderemo ancora qualche gara da qui alla fine. La cosa più positiva è che volevo si creasse un ambiente così e ci siamo riusciti. Oggi siamo nelle mani di una squadra che ha una propria identità e grandi capitani. I ragazzi hanno capito cosa significa indossare la maglia del Palermo».

Il tecnico ha poi rimarcato il percorso costruito negli ultimi mesi.

«La strada è tracciata, poi non so dove arriveremo. Questo per me è già un primo grande risultato e non era affatto scontato. Ci siamo riusciti con il lavoro, con scelte precise e puntando su questo nucleo di giocatori che può dare ancora tanto».

Infine, lo sguardo è rivolto alla sfida di Monza.

«Dobbiamo continuare a crescere e mantenere questo atteggiamento, lo pretendo. Siamo orgogliosi di andare a Monza a giocarci una grande partita contro una corazzata. Avremo un popolo che ci spingerà. Qualunque risultato venga fuori non sarà definitivo, perché dopo ci saranno ancora otto finali».