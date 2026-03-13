Inzaghi presenta Monza-Palermo: «Abbiamo accorciato su squadre da Serie A, venderemo cara la pelle»

Alla vigilia di Monza-Palermo, gara della 30ª giornata di Serie B in programma all’U-Power Stadium, Filippo Inzaghi ha proseguito la conferenza stampa allo stadio Renzo Barbera, analizzando la corsa alla promozione e il momento dei rosanero.

L’allenatore del Palermo ha sottolineato il livello altissimo del campionato.


«Se non avessimo davanti due squadre da Serie A e una che, come noi, sta facendo molto bene, con questi punti saremmo primi o secondi. Questo è un campionato anomalo. Non dobbiamo guardare la classifica, sappiamo che abbiamo accorciato perché nelle ultime diciassette partite abbiamo fatto qualcosa di straordinario».

Inzaghi ha ribadito la necessità di non fermarsi proprio adesso.

«Non dobbiamo mollare, perché altrimenti diventiamo una squadra normale. Io sono orgoglioso di essere a Palermo, sento che la squadra è mia e che lotta sempre. Poi è chiaro che durante una stagione ci possono essere difficoltà e può succedere di tutto».

Il tecnico rosanero ha poi raccontato come lo scontro diretto con il Monza fosse già nei suoi pensieri.

«Scherzando con la squadra, otto partite fa avevo fatto una sorta di tabella e speravo di arrivare a questo scontro diretto così vicini. La gara di andata deve servirci per capire che eravamo lontani dal Monza, mentre oggi ci siamo avvicinati al loro livello. Questo è frutto del lavoro quotidiano».

Infine, Inzaghi ha mandato un messaggio chiaro in vista della sfida in Brianza.

«Siamo forti e abbiamo l’opportunità di fare una grande partita. Non so come finirà, perché nel calcio a volte si vince e a volte si perde, ma bisogna sempre dare l’idea che ci siamo. A Monza venderemo cara la pelle e con i nostri tifosi sembrerà di giocare in casa».

