Repubblica: “L’altra Inter brilla con le stelle palermitane”

L’Inter Under 23 parla siciliano e sogna in grande. Come evidenzia Fabrizio Bertè su la Repubblica Palermo, la nuova formazione nerazzurra, al suo primo anno di vita, ha già conquistato i riflettori grazie al contributo determinante di tre protagonisti nati e cresciuti calcisticamente a Palermo: Giuseppe Prestia, Luca Fiordilino e Antonino La Gumina.

Dopo dodici giornate, la squadra allenata da Stefano Vecchi occupa il quarto posto nel Girone C di Lega Pro, alle spalle di Vicenza, Brescia e Lecco. Un risultato che porta anche la firma dei tre “fuori quota” scelti dalla dirigenza per guidare i giovani del vivaio interista.

Come racconta Bertè su la Repubblica Palermo, Giuseppe Prestia, classe 1993, è il capitano e il leader difensivo del gruppo. Cresciuto nel settore giovanile del Palermo, ha esordito in Europa League a soli 18 anni contro il Losanna, lanciato da Delio Rossi. Dopo un grave doppio infortunio al crociato, ha saputo rilanciarsi, accumulando quasi 400 presenze tra Serie B e C, oltre a un’apparizione in Serie A con il Parma di Donadoni contro la Juventus di Allegri.

Accanto a lui, un altro palermitano doc: Luca Fiordilino, classe 1996. Nato a Palermo e cresciuto a Casteldaccia, Fiordilino — sottolinea Fabrizio Bertè su la Repubblica Palermo — ha un percorso singolare: diplomato geometra con una tesi dedicata proprio alla costruzione dello stadio “Renzo Barbera”, è diventato professionista partendo dalla scuola calcio di Bagheria. Con il Palermo ha collezionato 32 presenze in Serie B tra il 2017 e il 2019, prima di vincere una promozione in Serie A con il Venezia di Paolo Zanetti. Oggi è il metronomo dell’Inter Under 23 e conta oltre 300 presenze tra i professionisti.

Il terzo nome è quello di Antonino La Gumina, classe 1996 come Fiordilino, con il quale condivide anche le origini calcistiche nel vivaio rosanero. Cresciuto nel quartiere Tommaso Natale e formatosi a Capaci, La Gumina ha giocato quattro gare in Serie A col Palermo tra il 2014 e il 2016 sotto la guida di Iachini e Ballardini. Tornato in rosanero nel 2017-2018, in Serie B, ha segnato 12 gol in 35 partite, giocando proprio al fianco dell’amico di sempre Fiordilino.

Oggi, come scrive Bertè su la Repubblica Palermo, La Gumina è uno dei trascinatori dell’Inter Under 23, con già 5 reti in campionato, e contemporaneamente socio dell’Athletic Club Palermo, che milita nel Girone I di Serie D.

Tre storie diverse ma unite da un filo comune: l’orgoglio di rappresentare Palermo e la Sicilia all’interno di un progetto ambizioso come quello nerazzurro, che punta a crescere e a portare in alto i suoi giovani sotto la guida di chi, come loro, ha già vissuto il calcio dei grandi.