Il Venezia trionfa a Lecco, Vanoli: «Dobbiamo provare a vincere le ultime quattro partite»

Il Venezia continua a lottare per la promozione diretta. I veneti hanno vinto per 1-2, in rimonta, sul campo del Lecco: al gol di Buso hanno risposto Pohjanpalo e Busio. Paolo Vanoli è intervenuto nella conferenza stampa post-partita per commentare i tre punti conquistati. Di seguito un estratto delle sue parole riportate da Trivenetogoal.it:

«Temevo molto questa partita, sapevo che sarebbe stato difficile e per un tempo non abbiamo brillato. Poi siamo usciti nella ripresa e abbiamo avuto tante occasioni. L’abbiamo ribaltata, abbiamo sofferto, ma l’abbiamo portata a casa. Il Como? Non dobbiamo guardare a loro, dobbiamo provare a vincere le ultime quattro partite e poi vedremo quello che succederà. Ai ragazzi dopo l’intervallo ho detto di stare calmi, che potevamo ribaltare il risultato. Siamo andati più alti a prenderli. Siamo stati aggressivi in transizione e abbiamo fatto meglio. Siamo una squadra forte. Ho sempre detto che il gruppo fa la differenza, oggi chi è entrato ha dimostrato per l’ennesima volta di poter fare la differenza».