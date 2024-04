Cremonese pareggia a Catanzaro, Stroppa: «Forse abbiamo perso il treno per la promozione diretta»

La Cremonese torna da Catanzaro con un punto in tasca. Oggi pomeriggio i grigiorossi hanno pareggiato 0 a 0 contro la formazione allenata da Vincenzo Vivarini, mantenendo dunque il quarto posto in classifica. Giovanni Stroppa è intervenuto nella conferenza stampa post-partita. Di seguito un estratto delle sue parole raccolte da Pianetaserieb.it:

«Non era semplice venire qui e fare questo tipo di partita contro il Catanzaro, mi tengo il punto perché ci consente di tenere a distanza i giallorossi. Peccato che, come spesso accaduto da quando sono qui, non riusciamo a concretizzare rispetto a quanto costruiamo. Anche se abbiamo perso terreno da Como e Venezia non è ancora finita del tutto. Abbiamo difeso bene e giocato tutto sommato palla a terra come volevamo.

Coda fuori? Era una partita da rincorsa, cosa che Tsadjout ci consentiva di fare meglio in questo contesto. Ci sono state poche verticalizzazioni perché lo spazio per effettuarle era davvero ridotto, ma le occasioni ci sono state comunque. Rimpianti? Credo che anche Vivarini ne abbia come me (ride, ndr). Se vado a vedere le ultime quattro partite, penso che avremmo potuto essere lì a giocarci il primo posto. Purtroppo le abbiamo perse e, con esse, forse anche il treno per la promozione diretta per via del fisiologico impatto a livello mentale. Ora però pensiamo già alle prossime partite che ci attendono».