Catanzaro pareggia contro Cremonese, Vivarini: «Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra»

Oggi pomeriggio il Catanzaro ha pareggiato 0 a 0 nel match interno contro la Cremonese, mantenendo dunque il quinto posto in classifica. Nel post-partita Vincenzo Vivarini ha commentato il risultato ottenuto in conferenza stampa. Di seguito un estratto delle sue parole riprese da Pianetaserieb.it:

«Bella partita giocata bene da entrambe le squadre, senza troppi tatticismi ma con grande applicazione. C’è rammarico per il risultato perché i ragazzi hanno spinto tanto per ottenere ciò avrebbero voluto. Alla fine, però, vedendo che dall’altra parte sono entrati Coda e Falletti, possiamo capire il livello dell’avversario che avevamo di fronte. Oggi abbiamo dimostrato di nuovo di essere una grande squadra, le occasioni più ghiotte le abbiamo avute probabilmente noi. Ambrosino? Ha ricevuto un duro pestone e gli si è girata la caviglia, speriamo di recuperarlo presto. Abbiamo fatto una grossa partita sul piano difensivo, l’applicazione della squadra è stata encomiabile. Mi fa piacere che sia evidenziata la capacità di possesso dei ragazzi, ma anche la fase di non possesso merita dei doverosi elogi».