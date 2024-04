Serie A: scatto salvezza del Verona, Udinese sconfitta 1 a 0 al 93′. La classifica aggiornata

Si è appena concluso il match della 34esima giornata di Serie A tra Verona e Udinese. Al Bentegodi lo scontro diretto per la salvezza termina 1 a 0. Dopo un primo tempo privo di emozioni, con il solo intervento provvidenziale di Montipò sul tiro ravvicinato di Lucca, nella ripresa le due squadre fanno intendere di non volersi accontentare del pareggio.

L’ex Palermo si divora nuovamente il vantaggio e subito successivamente viene annullato un gol a Pereyra per fuorigioco. Il Verona reagisce e, dopo la traversa colpita da Folorunsho all’88’, ottiene la vittoria con il gol di Coppola al 93′, il quale ruba il tempo a Bijol sul calcio d’angolo battuto da Duda. Con questo successo i veneti vanno a 31 punti a + 4 sul Frosinone, terzultimo e impegnato domani nel match contro il Torino. L’Udinese, invece, rimane a quota 28 e rischia grosso.

CLASSIFICA AGGIORNATA

Inter 83

Milan 69

Juventus 64**

Bologna 59

Roma 55*

Lazio 52**

Atalanta 51*

Napoli 49**

Torino 45

Fiorentina 44*

Monza 43

Genoa 39**

Lecce 32

Cagliari 32**

Empoli 31**

Hellas Verona 31 **

Udinese 28

Frosinone 27

Sassuolo 26

Salernitana 15

* una gara in meno

** una gara in più