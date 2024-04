Sky Sport: “Udinese, Cioffi verso l’esonero: due nomi per sostituirlo”

L’Udinese sta considerando l’opzione di esonerare Gabriele Cioffi in seguito alla sconfitta contro il Verona.

Come riferisce da “Sky Sport” i bianconeri avrebbero sondato il profilo di Leonardo Semplici e anche quello di Andrea Stramaccioni. In giornata dovrebbe arrivare l’annuncio dell’esonero.

Leonardo Semplici, noto soprattutto per il suo lavoro con il club di Serie A, lo Spezia Calcio, con cui ha ottenuto la promozione in Serie A nella stagione 2019-2020. Semplici ha dimostrato di essere un allenatore abile nel gestire le risorse a disposizione e nel costruire squadre competitive. Ha una reputazione di essere un tecnico che predilige un calcio organizzato e tatticamente solido. Prima della sua esperienza allo Spezia, ha allenato anche altre squadre italiane, tra cui il Sassuolo e il Benevento.

Andrea Stramaccioni, salito alla ribalta nel 2012 quando è stato promosso dal ruolo di allenatore della Primavera dell’Inter a quello di allenatore della prima squadra, sostituendo Claudio Ranieri. Durante il suo periodo all’Inter, Stramaccioni ha ottenuto alcuni risultati significativi, inclusa la vittoria della Coppa Italia nel 2011-2012. Tuttavia, ha lasciato l’Inter nell’aprile 2013 dopo una serie di risultati deludenti. Dopo l’esperienza all’Inter, Stramaccioni ha allenato diverse squadre in Italia e all’estero, tra cui l’Udinese, il Panathinaikos in Grecia e l’Esteghlal in Iran. Ha anche lavorato come commentatore sportivo per diverse emittenti televisive. Stramaccioni è considerato un tecnico giovane e promettente nel panorama calcistico italiano.

Entrambi gli allenatori, dunque, sarebbero in lizza per sostituire Cioffi sulla panchina friulana.