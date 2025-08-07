Il Venezia saluta Idzes e Candé: doppia cessione al Sassuolo
Il Venezia FC saluta Jay Idzes e Fali Candé in direzione Sassuolo, che si assicura due elementi chiave della retroguardia arancioneroverde. A riportare i dettagli della trattativa è Gianluca Di Marzio, che parla di una doppia operazione da 11 milioni di euro, con possibili bonus che potrebbero far salire la cifra complessiva a 12 milioni, in caso di salvezza del club neroverde.
Il centrale olandese Idzes è stato valutato tra i 7 e gli 8 milioni, mentre i restanti 3-4 milioni coprono il cartellino del terzino Candé. Entrambi si uniranno al nuovo progetto tecnico del Sassuolo guidato da Fabio Grosso, che si prepara al ritorno in Serie A con rinforzi di spessore per il reparto arretrato.
Per il Venezia si tratta di un’operazione che certifica la crescita dei propri giocatori e la capacità del club di valorizzare talenti in grado di attirare l’interesse di società di massima serie. La cessione di Idzes e Candé rappresenta una pagina importante per la sessione estiva di mercato, ma anche un’opportunità per rilanciare con nuove energie il percorso sportivo dei lagunari.