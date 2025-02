Il Secolo: “Sampdoria, tentativo dalla Romania per Borini”

La Sampdoria, dopo aver rafforzato significativamente il proprio attacco nel recente mercato di trasferimento, è ora alla ricerca di soluzioni per sfoltire la rosa. Uno dei giocatori che sembra non rientrare nei piani tattici del tecnico è Fabio Borini, ex attaccante del Milan accostato anche al Palermo nel corso dell’ultima finestra di mercato.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, nonostante l’interesse di diversi club internazionali, l’offerta tanto attesa dalla Turchia per Borini non è ancora pervenuta. Tuttavia, ci sono stati movimenti dalla Romania: il Rapid Bucarest, sotto la nuova presidenza di Dan Sucu (anche presidente del Genoa), ha fatto un’offerta per l’attaccante. La proposta, però, non ha trovato il favore di Borini, che ha risposto negativamente.

La situazione di Borini rimane quindi in bilico, con la Sampdoria che continua a cercare una sistemazione adeguata per il giocatore, al fine di ottimizzare la composizione della squadra per la seconda parte della stagione.