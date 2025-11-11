Il Secolo: “Sampdoria, mini rivoluzione in vista: almeno cinque acquisti a gennaio, Mancini e Fredberg al lavoro”

Come scrive Il Secolo XIX, la Sampdoria ha già la testa al mercato di gennaio. Mancano 52 giorni all’apertura della sessione invernale (2 gennaio), ma la necessità di intervenire è ormai evidente: il campionato blucerchiato, per stessa ammissione della dirigenza, non potrà prescindere da una robusta campagna di rafforzamento.

Il direttore sportivo Andrea Mancini e il CEO sportivo Jesper Fredberg stanno già discutendo delle mosse da attuare, consapevoli che questa volta non si potrà aspettare metà mese, come accaduto lo scorso anno. Allora, ricorda Il Secolo XIX, la società diede il via libera al mercato solo dopo il ko interno con il Cesena del 17 gennaio, perdendo due giornate preziose. Quest’anno, invece, l’obiettivo è arrivare alla trasferta di Avellino (10 gennaio) con buona parte dei rinforzi già in rosa.

Due i nodi principali da sciogliere: il budget che il plenipotenziario Nathan Walker, per conto dell’investitore Joseph Tey, metterà a disposizione — per capire se si potrà investire in cartellini o si dovrà proseguire con prestiti — e le priorità tecniche, dopo i flop estivi di Coucke, Ferri e Narro.

Secondo Il Secolo XIX, si lavora su almeno un innesto per reparto, con un focus particolare sull’attacco: servono due punte e un profilo offensivo di centrocampo. A questi si aggiungerebbero un portiere, un difensore e un centrocampista centrale. Una mini rivoluzione, con l’obiettivo di arrivare a gennaio in una posizione di classifica che permetta di rilanciarsi.

Tra i nomi seguiti ci sono Manuel De Luca (Cremonese, fuori lista), Giuseppe Caso (Modena), Filippo Pittarello (Catanzaro) e Marco Nasti (Empoli, di proprietà della Cremonese) per l’attacco. In difesa piacciono Cas Odenthal (Sassuolo) e Giorgio Cittadini (Frosinone), mentre per la mediana i profili osservati sono Luca Mazzitelli (Como, in prestito dal Cagliari) e il giovane Jacopo Sardo (Monza, classe 2005).

Un aspetto cruciale sarà la lista over 18, attualmente completa: per ogni entrata servirà una cessione. E in questo senso, conclude Il Secolo XIX, “di intoccabili non ce ne sono”. La Sampdoria si prepara dunque a un gennaio di fuoco, tra uscite necessarie e nuovi innesti per dare a Foti una squadra più equilibrata e competitiva.