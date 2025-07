Il Secolo: “La trattativa per Elia in stallo. Senza esito il lungo colloquio tra Osti e l’agente del calciatore”

Sembrava tutto pronto per il passaggio di Salvatore Elia al Palermo, ma la trattativa si è improvvisamente arenata. A riportarlo è Massimo Guerra sul Secolo XIX, spiegando come un colloquio avvenuto ieri tra l’agente del calciatore, Giovanni Branchini, e il direttore sportivo dei rosanero Carlo Osti non abbia portato alla tanto attesa fumata bianca.

L’accordo tra Palermo e Spezia era ormai vicino: si parlava di una contropartita economica da circa un milione di euro, con il club ligure pronto a dare il via libera. Tuttavia, come scrive ancora Massimo Guerra sulle colonne del Secolo XIX, a complicare tutto è emersa una pendenza economica tra l’agente del giocatore e la società spezzina, risalente all’epoca della gestione Macià.

Secondo quanto riferito da Guerra sul Secolo XIX, Branchini avrebbe lamentato il mancato saldo di alcune spettanze, almeno in parte. Una vicenda delicata, soprattutto perché il club ligure si trova già coinvolto in una causa legale nei confronti dell’ex dirigente Macià, licenziato un anno fa per motivi disciplinari. Lo Spezia, oggi guidato da Stefano Melissano, non sembrerebbe intenzionato ad assumersi oneri precedenti alla sua gestione, pur trattandosi di cifre non particolarmente rilevanti.

Dal canto suo, neanche il Palermo sarebbe disposto a farsi carico del contenzioso tra procuratore e club ligure. Questo passaggio, secondo quanto trapelato dall’incontro di ieri, sarebbe il principale motivo del blocco dell’operazione, che solo poche settimane fa sembrava in discesa.

L’ipotesi di un trasferimento potrebbe ora tornare in ballo con altre società, tra cui spicca il nome del Venezia, fresco di retrocessione ma in salute economica grazie al paracadute. Resta da capire se Palermo e Spezia troveranno una soluzione in extremis per sbloccare la situazione.