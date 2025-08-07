Il Resto del Carlino: “Su Klinsmann a Palermo si decide sabato”

Secondo quanto riportato da Sabrina Vinciguerra sulle colonne del Resto del Carlino, il Cesena continua a muoversi sul mercato con decisione, tra ufficialità già concretizzate e trattative ancora in divenire. Ieri sono arrivati in bianconero due volti nuovi: Riccardo Ciervo (centrocampista, 2002) dal Sassuolo e Siren Diao (attaccante, 2005) dall’Atalanta, entrambi in prestito fino al 30 giugno 2026.

Come scrive Sabrina Vinciguerra per il Resto del Carlino, è atteso oggi anche Tommaso Arrigoni, centrocampista classe ’94, fortemente voluto da Mignani che lo aveva già allenato a Siena. Per il calciatore – reduce da un’esperienza al Sudtirol e da un infortunio al malleolo – si tratta di un ritorno alle origini, visto che è cresciuto nel vivaio del Cesena.

Ma il nome caldo resta quello di Jonathan Klinsmann. La trattativa è legata a doppio filo al Palermo, che – secondo quanto riferisce ancora il Resto del Carlino – deciderà solo dopo l’amichevole di sabato contro il Manchester City se affondare il colpo per il portiere o confermare Alfred Gomis. Il club siciliano valuta un’operazione in prestito oneroso da 400mila euro con obbligo di riscatto sopra il milione.

Nel caso in cui Klinsmann parta verso la Sicilia, il Cesena potrebbe accogliere Gomis come contropartita. Se invece l’operazione non dovesse concretizzarsi, resta calda l’ipotesi Joronen: l’ex Venezia è stato individuato come alternativa da Fusco, pronto ad agire in tempi rapidi.

Come ribadito da Sabrina Vinciguerra nell’edizione cesenate del Resto del Carlino, il destino di Klinsmann si deciderà nel weekend. Non è da escludere, infine, che il portiere possa restare almeno fino a gennaio e rivalutare il futuro nel mercato invernale. In attesa di sviluppi, il Cesena continua a muoversi anche per Castagnetti (Cremonese) e Zanimacchia, sul quale si è inserito anche il Pescara.